Команда Трампа готовит жесткие санкции против Москвы для принуждения к миру, - Bloomberg

Советники избранного президента Дональда Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, чтобы способствовать достижению дипломатического соглашения между Россией и Украиной в ближайшие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Уходящая администрация Джо Байдена 10 января ввела самые разрушительные санкции против торговли российской нефтью. Этот шаг создал открытый вопрос о том, как Трамп относится к этим мерам, учитывая его приверженность быстрому прекращению войны России против Украины.

По информации Bloomberg, команда Трампа рассматривает два основных подхода. Один, если новая администрация будет считать, что окончание войны уже близко, включает некоторые меры в пользу санкционированных российских производителей нефти, которые могли бы помочь заключить мирное соглашение. Второй вариант будет основываться на санкциях, еще больше усиливая давление для увеличения рычагов, сказали источники.

Планы команды Трампа находятся на ранних стадиях и в конечном итоге зависят от самого избранного президента, говорят источники. На прошлой неделе Трамп сказал, что готовится встреча с Владимиром Путиным, что повышает вероятность возможных переговоров в ближайшем будущем о прекращении войны.

В обсуждении стратегии участвуют некоторые из кандидатов в кабинет Трампа, а также бывшие чиновники по санкциям в его первой администрации. Также опрашиваются несколько консервативно настроенных аналитических центров.

Как отмечает Bloomberg, на слушаниях по утверждению его кандидатуры на пост госсекретаря в среду Марко Рубио назвал санкции ключевым рычагом, который может привести к мирному урегулированию.

Для команды Трампа более агрессивная российская политика может повлечь за собой более жесткое применение вторичных санкций в отношении торговли нефтью, наказывая как европейских грузоотправителей, так и азиатских покупателей, включая крупные компании в Китае и Индии, говорят источники. Другой возможный подход: настаивать на более жестких вмешательствах в проход танкеров, перевозящие российскую нефть через жизненно важные датские и турецкие проливы.