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Кандидат від "Слуги народу" з подвійним громадянством оскаржить рішення ЦВК про зняття з виборів

Новини » Вибори 2019    12.07.2019 - 04:14
Кандидат від "Слуги народу" з подвійним громадянством оскаржить рішення ЦВК про зняття з виборів
Фото: Олександр Куницький (Facebook / Олександр Куницький)

Адвокат Куницького заявив, що його підзахисний був у відрядженні в той час, коли не жив в Україні

Член партії "Слуга народу" Олександр Куницький збирається оскаржити рішення Центральної виборчої комісії про скасування його реєстрації на виборах у Верховну радуЯк передає РБК-Україна, про це Куницький написав на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що Куницький висував свою кандидатуру по мажоритарному округу №169 у Харкові. Основним суперником Куницького на цьому окрузі є нардеп Олександр Грановський.

Представник партії "Слуга народу" Олександр Качура, котрий також назвався адвокатом Куницького, зазначив, що його підзахисний був у відрядженні з 15 березня 2015 року до 5 грудня 2015 року. Відсутність Куницького у цей період на території України стало підставою для ЦВК для рішення про знятя кандидата з реєстрації.

"Сьогодні під час цього засідання не було враховано той факт, що кандидатом в народні депутати Куницьким від партії "Слуга народу" було подано пояснення про те, що він перебував у відрядженні під час того строку, який не перебував на території України. Я буду рекомендувати, як адвокат цього кандидата, звертатися до судових органів для відстоювання своїх законних інтересів", - сказав Качура під час спілкування з журналістами, відео з цього моменту оприлюднила громадянська мережа ОПОРА.

Також адвокат додав, що Куницький у цей період працював як журналіст від телеканалу "1+1". На запитання представників ЗМІ, чи подав Куницький до ЦВК листа від каналу, де би засвідчувалися ці слова, адвокат відповів, що такого листа не було.

Нагадаємо, раніше ЦВК отримала документи, які свідчать про факт перетину кордону кандидатом у народні депутати від "Слуги народу" Олександром Куницьким за паспортом громадянина іноземної держави. Куницький використовував ізраїльський паспорт для перетину російсько-українського кордону навесні 2019 року. Таким чином встановлено, що Куницький має друге громадянство.

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