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Кандидат у президенти Франції пообіцяла вийти з НАТО у разі перемоги

Автор: Дмитро Левицький

Лідер французької партії "Національний фронт" Марін Ле Пен заявила, що у разі перемоги на президентських виборах виведе Францію з НАТО. Вона наголосила, що під час її президентства країна обере політику незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Ле Пен проводить ввечері суботи мітинг для своїх виборців, анонсуючи свої плани на посаді президента Франції. На мітингу вона оголосила про плани вивести Францію з Об'єднаного командування НАТО.

"Щоб не бути втягнутим у не наші конфлікти", - пояснила Ле Пен мотив своєї ініціативи.

Крім того, кандидатка в президента пообіцяла "повернути французам їхню країну", говорячи про проблему міграції, зокрема про Європейський міграційний пакт, який Ле Пен назвала "пактом диявола".

"Французи самі повинні вирішувати, хто населяє Францію. Французам вирішувати, хто може стати французами", - резюмувала вона.

Нагадаємо, вибори президента Франції пройдуть 10 квітня 2022 року. Окрім Ле Пен, на посаду лідера Франції претендує проросійський політик Ерік Земмур.

Більше про французькі президентські перегони ви можете прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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НАТОФранціяМарин Ле Пен