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Кандидат в президенты Польши пообещал не пускать Украину в НАТО

Фото: кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий официально принял требования лидера антиукраинской "Конфедерации" Славомира Менцена в обмен на поддержку во втором туре. Среди них - обещание не пускать Украину в НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TVN 24.

Как сообщает издание, Менцен пригласил Навроцкого для разговора на своем YouTube-канале. Он отметил, что хочет таким образом помочь избирателям, кого из кандидатов на пост президента поддержать во втором туре. Аналогичное приглашение получил и оппонент Навроцкого, представитель правящей партии Рафал Тшасковский.

Во время разговора Менцен расспрашивал Навроцкого о пунктах своей декларации, которую он называет "Менценовская восьмерка". Это перечень требований, которые он подготовил для своих двух собеседников.

В то же время несколько пунктов этой декларации касались и Украины.

Например, пункт 4 звучит так: "Я не позволю отправлять польских солдат на территорию Украины". Навроцкий согласился с этим пунктом.

Пункт 5 звучит так: "Я не подпишу закон о ратификации вступления Украины в НАТО", и с ним кандидат в президенты также согласился.

"Конечно, сегодня дискуссия относительно вступления Украины в НАТО является абсолютно безосновательной. Вступление Украины в НАТО поставит весь Североатлантический альянс в состояние войны с Российской Федерацией", - прокомментировал он.

После этого Навроцкий в прямом эфире подписал декларацию Менцена.

 

Навроцкий против вступления Украины в НАТО

Напомним, ранее польский кандидат в президенты Кароль Навроцкий, который прошел во второй тур выборов, заявил, что готов обещать отказ от поддержки вступления Украины в НАТО в обмен на политическую поддержку лидера "Конфедерации" Славомира Менцена.

Подробнее о скандальном заявлении польского кандидата можно узнать в материале РБК-Украина.

Добавим, позицию Навроцкого уже раскритиковал премьер-министр Польши Дональд Туск.

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