Кандидат в президенты Польши пообещал не пускать Украину в НАТО

Как сообщает издание, Менцен пригласил Навроцкого для разговора на своем YouTube-канале. Он отметил, что хочет таким образом помочь избирателям, кого из кандидатов на пост президента поддержать во втором туре. Аналогичное приглашение получил и оппонент Навроцкого, представитель правящей партии Рафал Тшасковский.

Во время разговора Менцен расспрашивал Навроцкого о пунктах своей декларации, которую он называет "Менценовская восьмерка". Это перечень требований, которые он подготовил для своих двух собеседников.

В то же время несколько пунктов этой декларации касались и Украины.

Например, пункт 4 звучит так: "Я не позволю отправлять польских солдат на территорию Украины". Навроцкий согласился с этим пунктом.

Пункт 5 звучит так: "Я не подпишу закон о ратификации вступления Украины в НАТО", и с ним кандидат в президенты также согласился.

"Конечно, сегодня дискуссия относительно вступления Украины в НАТО является абсолютно безосновательной. Вступление Украины в НАТО поставит весь Североатлантический альянс в состояние войны с Российской Федерацией", - прокомментировал он.

После этого Навроцкий в прямом эфире подписал декларацию Менцена.