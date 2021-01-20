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Кандидат на пост держсекретаря обіцяє, що США допоможуть Україні побороти корупцію

Автор: Инна Собора

Сполучені Штати Америки повинні допомогти Україні побороти корупцію. Також США допоможуть впоратися з іншими внутрішніми загрозами.

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Про це заявив кандидат на посаду держсекретаря США Ентоні Блінкен, цитує "Голос Америки".

Він також додав, що в Україні існує брак інституцій, які не дозволяють ефективно вести країну.

"Якщо загрозою ззовні є Росія, то внутрішніми загрозами є корупція, брак інституцій, які можуть ефективно вести країну. І ми повинні допомогти українцям з цим також справитись", - сказав Блінкен.

Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква розповів про пріоритетні напрямки співпраці з адміністрацією майбутнього президента США Джо Байдена. Найголовніші - підтримка суверенітету та військова допомога Україні.

РБК-Україна писало, що кандидат на пост шефа Пентагону Ллойд Остін підтримав надання військової допомоги Україні. Зокрема, він виступив за надання летального озброєння.

Прогноз погоди
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