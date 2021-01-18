ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Зеленського назвали пріоритети співпраці з адміністрацією Байдена

Київ, Понеділок 18 січня 2021 19:12
У Зеленського назвали пріоритети співпраці з адміністрацією Байдена
Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Дмитро Левицький

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква розповів про пріоритетні напрямки співпраці з адміністрацією майбутнього президента США Джо Байдена. Найголовніші - підтримка суверенітету та військова допомога Україні.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Також серед основних пріоритетів майбутньої співпраці є активне залучення США до процесу врегулювання на Донбасі й деокупації Криму.

"Ми можемо багато говорити про формати цього залучення, визначення можливих певних посад тощо, але стовідсотково можна сказати, що це питання точно буде зараз на радарі нової адміністрації", - сказав Жовква.

Одним з пріоритетів у двосторонніх відносинах України та США залишиться економічний блоку, зокрема, нарощення товарообігу.

"Аграрна сфера - традиційна для наших відносин. Нові сфери, як-от IT, штучний інтелект - також можна про це говорити", - додав він.

Не менш важливим пріоритетом, як наголосив Жовква, буде тема боротьби з корупцією.

"Тут ми точно будемо союзниками Байдена, у здійсненні антикорупційних заходів в Україні", - сказав представник ОП.

Крім того, за словами Жовкви, Україна готує "дорожню карту" відносин зі США.

Нагадаємо, до цього Жовква розповів, що адміністрація Зеленського планує запросити Байдена на річницю Незалежності України.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Володимир ЗеленськийСполучені Штати АмерикиУкраїнаДжозеф Байденсотрудничество

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся