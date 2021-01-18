У Зеленського назвали пріоритети співпраці з адміністрацією Байдена

Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква розповів про пріоритетні напрямки співпраці з адміністрацією майбутнього президента США Джо Байдена. Найголовніші - підтримка суверенітету та військова допомога Україні.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Також серед основних пріоритетів майбутньої співпраці є активне залучення США до процесу врегулювання на Донбасі й деокупації Криму.

"Ми можемо багато говорити про формати цього залучення, визначення можливих певних посад тощо, але стовідсотково можна сказати, що це питання точно буде зараз на радарі нової адміністрації", - сказав Жовква.

Одним з пріоритетів у двосторонніх відносинах України та США залишиться економічний блоку, зокрема, нарощення товарообігу.

"Аграрна сфера - традиційна для наших відносин. Нові сфери, як-от IT, штучний інтелект - також можна про це говорити", - додав він.

Не менш важливим пріоритетом, як наголосив Жовква, буде тема боротьби з корупцією.

"Тут ми точно будемо союзниками Байдена, у здійсненні антикорупційних заходів в Україні", - сказав представник ОП.

Крім того, за словами Жовкви, Україна готує "дорожню карту" відносин зі США.

Нагадаємо, до цього Жовква розповів, що адміністрація Зеленського планує запросити Байдена на річницю Незалежності України.