Кандидат Муха заявила про "чорні технології" проти неї

Фото: Вікторія Муха (прес-служба)

Муха балотується одномандатному окрузі №218 у Києві

Кандидат у народні депутати Вікторія Муха, яка балотується в одномандатному окрузі №218 у Києві, заявила про застосування "чорних технологій" проти неї. Про це вона написала на своєму Facebook.

За словами Мухи, жителів Святошинського та Оболонського районів, які входять в цей округ, масово обдзвонюють з невідомих номерів. Жіночий голос представляється ім'ям кандидата і каже "абсолютно провокаційний текст".

"Після того, як була оприлюднена соціологія по округу №218, деякі мої опоненти почали вдаватися до істеричних дій. Застосовуючи проти мене чорні технології", - написала вона.

За словами Мухи, голос, яким до людей звертаються по телефону, навіть не схожий на її.

"Впевнена, що такі дії - справа рук зовсім випадкових авантюристів. У них на цих виборах з'явився шанс прикриватися брендом пропрезидентської партії. Але своїми діями вони президента тільки підставляють. Раджу опонентам боротися не проти мене, а розповідати виборцям про свої досягнення. Наприклад, про співпрацю з одіозним київським забудовником (прізвище легко знайти в інтернеті) і які плани на забудову Києва в них є майбутнє", - відповіла Муха.

Також вона підкреслила, що за всю кампанію жодного разу жодним словом не згадала своїх конкурентів.

"Це підтвердить кожен з тисяч жителів, з якими ми зустрічалися за останній місяць. Говорити треба про себе, а не про інших. Виливати через телефонні дзвінки бруд на конкурентів - це насамперед неповага до власних виборців. Хоча, можливо, цьому вчать в Росії, де один з моїх конкурентів на окрузі №218 дуже довгий час працював в PR-агентстві (і до цих пір має дачу в Підмосков'ї)", - додала Муха.

Кандидат по округу №218 повідомила, що з сьогоднішнього дня розслідуванням цієї провокації займуться правоохоронні органи. Вже кілька людей підтвердили, що збираються писати заяви в поліцію. При цьому вона оприлюднила номери телефонів, з яких йде обзвон.

За словами Мухи, це не перший випадок, коли проти неї застосовують брудні технології. Досі в публічну площину вона це не виносила.

"Але тепер, очевидно, варто. Почалося все з того, що опоненти намагалися зареєструвати в окрузі №218 мого "клона" - теж Муху Вікторію. Також часто на мої зустрічі з жителями засилають провокаторів, яких легко розпізнають самі люди. Останнім часом в інтернеті та в соцмережах з'являється недостовірна на брехлива інформація про мене. Тепер провокація з телефонними дзвінками", - написала вона.

Таким чином Муха закликала жителів Святошинського та Оболонського районів бути пильними і не піддаватися на провокації.