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Каналы Венеции начинают мелеть из-за отсутствия осадков. Италию может ждать сильная засуха

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Италия, Вторник 21 февраля 2023 08:41
Каналы Венеции начинают мелеть из-за отсутствия осадков. Италию может ждать сильная засуха Фото: каналы Венеции начинают мелеть из-за отсутствия осадков (freepik)
Автор: Наталия Гурковская

Каналы Венеции начинают пересыхать из-за отлива и отсутствия дождей. Италия может столкнуться с новой засухой, поскольку, по данным ученых и экологических групп, в Альпах выпало менее половины обычного количества снега.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

В частности, этому свидетельствует тот факт, что в Венеции, где наводнения обычно являются основной проблемой, сталкиваются с необычно низкими приливами, из-за которых гондолы, водные такси и машины скорой помощи не могут перемещаться по некоторым из ее знаменитых каналов.

Так, как заявила экологическая группа Legambiente днем ранее, итальянские реки и озера страдают от острой нехватки воды, особенно на севере страны. По, самая длинная река Италии, которая течет от Альп на северо-западе до Адриатики, имеет на 61% меньше воды, чем обычно в это время года, говорится в заявлении.

"Мы находимся в ситуации дефицита воды, которая нарастала с зимы 2020-2021 годов", - говорит эксперт по климату Массимилиано Паски из итальянского научно-исследовательского института CNR.

По его словам, нужно восстановить 500 мм в северо-западных районах: нужно 50 дней дождя.

Кроме того, уровень воды в озере Гарда на севере Италии упал до рекордно низкого уровня, что позволило добраться до небольшого острова Сан-Бьяджо на озере по открытому пути. Однако последние прогнозы погоды указывают на то, что в ближайшие дни в Альпах выпадут столь необходимые осадки и снег.

Напомним, в июле прошлого года Италия пострадала от сильнейшей за 70 лет засухи и объявила чрезвычайное положение в районах, прилегающих к реке По, на долю которых приходится примерно треть сельскохозяйственного производства страны.

РБК-Украина писало, что Венеция в октябре 2020 года впервые задействовала систему защиты от наводнений Mose. Сеть из 78 ярко-желтых барьеров на входе в венецианскую лагуну начала подниматься со дна моря за три часа до запланированного пика прилива.

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