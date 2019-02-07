Канал NewsOne оштрафували за пропаганду

NewsOne повинен заплатити майже 100 тис. гривень

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины принял решение наложить штраф на телеканал NewsOne в размере около 100 тыс. гривен. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

Сообщается, что в ходе проверки канала были зафиксированы три вида нарушений законодательства: "в контексте запрета на использование телерадиовещания для разжигания национальной вражды; в контексте запрета трансляции передач, созданных после 1 августа 1991 года, которые содержат популяризацию, пропаганду органов "государства-агрессора"; в контексте нарушения требований достоверности и сбалансированности подачи информации".

Как отмечается, штраф необходимо заплатить в течении месяца. В случае невыполнения требований регулятор может наложить новые санкции.

Напомним, 14 ноября 2018 года Национальная рада по вопросам телевидения и радиовещания назначила внеплановую проверку телеканала NewsOne (ООО "Новости 24 часа") из-за демонстрации некорректного изображения карты Украины в прямом эфире, а именно без полуострова Крым. Отмечается, что ведущий без ссылки на источник назвал такую ​​карту графикой относительно позиций Европы по торговле.

РБК-Украина также сообщало, что в случае введения санкций против телеканалов "112 Украина" и NewsOne закроют только последний из них