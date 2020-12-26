До Канади прибула перша партія вакцин Moderna

До Канади надійшла перша невелика партія вакцин від коронавірусу виробництва американської компанії Moderna. Загалом в грудні має надійти 168 тисяч доз.

Про це повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у Twitter.

Водночас він закликав все одно носити маску, мити руки та уникати скупчень людей.

“Перші дози COVID-вакцини від Moderna прибули в Канаду. Вони є частиною 168 тисяч доз, які ми отримаємо цього місяця, й входять до 40 млн доз, які загалом гарантує нам Moderna”, - зазначив Трюдо.

Він заявив, що розслаблятись не можна і необхідно дотримуватись всіх протиепідемічних заходів.

23 грудня Міністерство охорони здоров'я Канади схвалив вакцину від COVID-19, розроблену американської біотехнологічною компанією Moderna. Фахівці зробили висновок, що вакцина безпечна, ефективна і якісна.

Нагадаємо, 14 грудня в країну прибули перші партії вакцини від коронавірусу. Перед цим Канада схвалила застосування вакцини виробництва Pfizer і BioNTech.

15 грудня в Канаді почалася масова вакцинація від коронавірусу вакциною Pfizer/BioNTech.