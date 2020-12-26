ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

До Канади прибула перша партія вакцин Moderna

Автор: Даша Харченко

До Канади надійшла перша невелика партія вакцин від коронавірусу виробництва американської компанії Moderna. Загалом в грудні має надійти 168 тисяч доз.

Про це повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо у Twitter.

Водночас він закликав все одно носити маску, мити руки та уникати скупчень людей.

“Перші дози COVID-вакцини від Moderna прибули в Канаду. Вони є частиною 168 тисяч доз, які ми отримаємо цього місяця, й входять до 40 млн доз, які загалом гарантує нам Moderna”, - зазначив Трюдо.

Популярні новини

Він заявив, що розслаблятись не можна і необхідно дотримуватись всіх протиепідемічних заходів.

23 грудня Міністерство охорони здоров'я Канади схвалив вакцину від COVID-19, розроблену американської біотехнологічною компанією Moderna. Фахівці зробили висновок, що вакцина безпечна, ефективна і якісна.

Нагадаємо, 14 грудня в країну прибули перші партії вакцини від коронавірусу. Перед цим Канада схвалила застосування вакцини виробництва Pfizer і BioNTech.

15 грудня в Канаді почалася масова вакцинація від коронавірусу вакциною Pfizer/BioNTech.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Канадавакцина от коронавирусаКоронавірус