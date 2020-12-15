ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Канада почала масову вакцинацію від COVID-19

Торонто, Вівторок 15 грудня 2020 10:15
Канада почала масову вакцинацію від COVID-19
Фото: Канада отримала вакцину (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Канаді зробили перші щеплення від COVID-19 вакциною Pfizer/BioNTech. Її отримали літня жінка, що потребує тривалого догляду, та працівниця будинку для людей похилого віку.

Про це повідомляє Globalnews.

Вакцину проти COVID-19 ввели в Торонто. Першою, хто отримав щеплення, стала Аніта Квіданген, доглядачка за людьми похилого віку.

Однак перші щеплення були зроблені в Квебеку та Торонто з інтервалом у півгодини, і це створило певну плутанину щодо того, яка з провінцій почала вакцинацію першою. Зрештою з’ясували, що все ж першим був Квебек. Там вакцину отримала мешканка, що потребує тривалого догляду - 89-річна Гізель Левеск.

Нагадаємо, у Канаді будуть виплачувати компенсацію, якщо після вакцинування у когось будуть серйозні побічні ефекти. Компенсацію виплачуватиме держава. Правило поширюватиметься на всі вакцини, які затверджені Департаментом охорони здоров’я країни.

РБК-Україна писало, що, за словами прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, прибуття перших партій вакцини - це добра новина, але боротьба з коронавірусом триває і необхідно дотримуватись всіх протиепідемічних заходів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство Канадавакцина от коронавирусаКоронавірус

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся