Канада почала масову вакцинацію від COVID-19

Фото: Канада отримала вакцину (РБК-Україна)

У Канаді зробили перші щеплення від COVID-19 вакциною Pfizer/BioNTech. Її отримали літня жінка, що потребує тривалого догляду, та працівниця будинку для людей похилого віку.

Про це повідомляє Globalnews.

Вакцину проти COVID-19 ввели в Торонто. Першою, хто отримав щеплення, стала Аніта Квіданген, доглядачка за людьми похилого віку.

Однак перші щеплення були зроблені в Квебеку та Торонто з інтервалом у півгодини, і це створило певну плутанину щодо того, яка з провінцій почала вакцинацію першою. Зрештою з’ясували, що все ж першим був Квебек. Там вакцину отримала мешканка, що потребує тривалого догляду - 89-річна Гізель Левеск.

Нагадаємо, у Канаді будуть виплачувати компенсацію, якщо після вакцинування у когось будуть серйозні побічні ефекти. Компенсацію виплачуватиме держава. Правило поширюватиметься на всі вакцини, які затверджені Департаментом охорони здоров’я країни.

РБК-Україна писало, що, за словами прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, прибуття перших партій вакцини - це добра новина, але боротьба з коронавірусом триває і необхідно дотримуватись всіх протиепідемічних заходів.