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У Канаді схвалили для використання вакцину Moderna від коронавірусу

Оттава, Середа 23 грудня 2020 20:39
У Канаді схвалили для використання вакцину Moderna від коронавірусу
Фото: вакцина від COVID-19 (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У середу, 23 грудня, Міністерство охорони здоров'я Канади схвалив вакцину від COVID-19, розроблену американської біотехнологічною компанією Moderna. Фахівці зробили висновок, що вакцина безпечна, ефективна і якісна.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Сьогодні Міністерство охорони здоров'я схвалив другу в Канаді вакцину проти COVID-19, розроблену компанією Moderna", - йдеться в повідомленні.

МОЗ Канади отримав заявку на схвалення вакцини від компанії Moderna 12 жовтня. Експерти провели "повний і незалежний аналіз даних" і переконалися в ефективності та безпечності препарату.

Влади підкреслили, що вакцина від коронавірусу призначена для використання особами старше 18 років.

Поставки COVID-вакцини від Moderna стартують протягом найближчих двох діб. До кінця року в країну планується привезти до 168 тисяч доз вакцини, а до кінця березня - два мільйони.

Нагадаємо, 15 грудня в Канаді почалася масова вакцинація від коронавірусу вакциною Pfizer/BioNTech.

Додамо, що в Канаді будуть виплачувати компенсацію, якщо після вакцинації у кого-небудь будуть серйозні побічні ефекти. Компенсацію сплачуватиме держава. Правило буде поширюватися на всі вакцини, які затверджені Департаментом охорони здоров'я країни.

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