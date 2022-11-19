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Канадцам поступают угрозы убийством из Ирана. Разведка взялась за расследование

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Канада, Суббота 19 ноября 2022 22:03
Канадцам поступают угрозы убийством из Ирана. Разведка взялась за расследование Фото: в Канаде разведывательное агентство расследует факты угроз убийством со стороны Ирана (facebook.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Канадское разведывательное агентство расследует сообщения от проживающих в стране людей, получивших угрозы убийством со стороны Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным Службы безопасности Канады (CSIS), угрозы направлены на то, чтобы заставить замолчать публично выступающих против Ирана. Поэтому CSIS собирает информацию от людей, подвергшихся преследованиям и запугиваниям, связанным с Исламской Республикой Иран.

"CSIS активно расследует несколько угроз жизни, исходящих из Исламской Республики Иран на основе достоверных данных разведки", - говорится в заявлении.

Подобная деятельность Ирана встречается не только в Канаде. К примеру, британские правоохранители знают о нескольких попытках иранской разведки похитить граждан Британии.

"Известно, что разведывательные службы Ирана предприняли по меньшей мере 10 попыток похитить или даже убить британских граждан или людей, проживающих в Соединенном Королевстве, которых Тегеран считал угрозой", - заявил глава британского внутреннего разведывательного агентства.

Канада ввела ряд санкций против Ирана из-за нарушений прав человека, включая смерть Махсы Амини, 22-летней иранской курдской женщины, скончавшейся в сентябре во время пребывания под стражей иранской полиции по морали.

Недавно суд в Тегеране приговорил к смертной казни одного из участников протестов, начавшихся в стране после смерти 22-летней Махсы Амини. Это наказание стало первым подобным приговором, вынесенным участникам демонстраций.

Ранее сообщалось, что в Министерстве иностранных дел Ирана предупредили Германию о ее вмешательстве в ситуацию с протестами в Исламской Республике.

Напомним, что политика Исламской Республики Иран всегда отличалась агрессивностью и нетерпимостью. Так, в Иране открыто угрожают Саудовской Аравии , налаживают военное сотрудничество со страной-агрессором Россией , что угрожает безопасности всего мира.

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