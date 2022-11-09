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Можем не вытерпеть: в Иране открыто угрожают Саудовской Аравии

Новина українською →
Иран, Среда 09 ноября 2022 19:42
Можем не вытерпеть: в Иране открыто угрожают Саудовской Аравии Фото: в Иране открыто угрожают Саудовской Аравии (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Исламская Республика Иран пока приняла стратегическое терпение с твердой рациональностью. Но она не дает никаких гарантий для продолжения этого стратегического терпения другим странам, являющимся "дестабилизаторами" региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра информации и национальной безопасности Ирана Исмаила Хатиба, которое приводит Fars News Agency.

"В случае Саудовской Аравии я говорю, что наша судьба и судьба других стран региона связаны через наше соседство. С точки зрения Ирана, любая нестабильность в странах региона заразна, а любая нестабильность в Иране может быть заразной для стран. региона", - заявил министр.

По его словам, далекие страны являются дестабилизаторами региона. Речь идет о Британии, США и Саудовской Аравии. Он объясняет, что заброс камнями могущественного Ирана странами, сидящими в стеклянных домах, не имеет другого смысла, кроме перехода границы рациональности во тьму глупости.

"Исламская Республика Иран пока приняла стратегическое терпение с твердой рациональностью, но она не дает никаких гарантий для продолжения этого стратегического терпения в случае продолжения боевых действий. Несомненно, если воля Исламской Республики Иран ответить взаимностью и наказать эти страны, стеклянные дворцы" страны не увидят стабильности", - пригрозил Хатиб.

Ранее Wall Street Journal сообщали, что Саудовская Аравия поделилась с Соединенными Штатами Америки разведанными, в которых указывалось, что Иран планирует нападение на их страну и Ирак .

На следующий день в Иране над куполом мечети Джамкаран в священном городе Кумбыл поднят красный флаг мести , что может означать объявление войны.

Позже в МИДе Ирана заявили, что не планируют нападать на Саудовскую Аравию.

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