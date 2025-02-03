Канадская провинция Онтарио разорвет контракт со SpaceX по Starlink

По его словам, провинция тратила около 30 миллиардов долларов на закупки у американских компаний в рамках плана развития Онтарио. Однако теперь эти контракты будут отменены, а американские компании потеряют десятки миллиардов долларов новых доходов.

"Мы идем на шаг дальше. Мы разорвем контракт провинции со Starlink. Онтарио не будет иметь дело с людьми, которые преданно стремятся уничтожить нашу экономику", - написал Форд.

Тарифная война между США и Канадой

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25% пошлины на канадский и мексиканский импорт, а также 10% пошлины на товары из Китая. Ограничения заработают с 4 февраля.

Его план предусматривает введение 10% пошлины на энергетические продукты из Канады.

В ответ на это премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал немедленные ответные меры, если администрация Трампа введет пошлины.