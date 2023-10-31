В Канаде госслужащим запретили пользоваться российским антивирусом "Касперский"

Она объявила о запрете использования набора приложений WeChat и Kaspersky на государственных мобильных устройствах.

"Правительство Канады стремится обеспечить безопасность правительственной информации и сетей. Мы регулярно отслеживаем потенциальные угрозы и принимаем немедленные меры для устранения рисков", - говорится в сообщении.

С 30 октября набор приложений WeChat и Kaspersky будет удален с государственных мобильных устройств. Пользователям этих устройств также будет запрещено загружать приложения в будущем.

Что стало причиной этого решения

Директор по информационным технологиям Канады определил, что набор приложений WeChat и Kaspersky представляет неприемлемый уровень риска для конфиденциальности и безопасности. На мобильном устройстве методы сбора данных приложений WeChat и "Лаборатории Касперского" обеспечивают значительный доступ к содержимому устройства

Решение удалить и заблокировать приложения WeChat и "Лаборатории Касперского" было принято для того, чтобы гарантировать, что сети и данные правительства Канады остаются безопасными и защищенными и соответствуют подходу наших международных партнеров.

Ананд сказала, что правительство Канады постоянно работает над защитой своих информационных систем и сетей, чтобы обеспечить конфиденциальность и защиту правительственной информации.

WeChat - мобильная коммуникационная система для передачи текстовых и голосовых сообщений, разработанная китайской компанией Tencent, первый релиз выпустили в январе 2011 года.

"Антивирус Касперского" - антивирусное программное обеспечение, разрабатываемое российской "Лабораторией Касперского".

Санкции Канады против РФ

Недавно Канада анонсировала введение новых санкций против России. Под ограничения попали институты, публичные организации и физические лица.

В это время Канада ввела новый пакет санкций против России. Под ограничения попал ряд банков, научных институтов и заводов.

В июле Канада ввела новейшие санкции против представителей сферы культуры и образования русской Федерации.