RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Канаде Meta будет удалять новости из Facebook и Instagram: названа причина

Фото: В Канаде Meta будет удалять новости из Facebook и Instagram (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Компания Meta будет удалять новости из Facebook и Instagram в Канаде. Поскольку Сенат страны принял закон о новостях в Интернете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Законодательство, официально называемое Билль C-18, заставит технологические компании, такие как Meta и Google, вести переговоры с издателями новостей и платить им за их контент.

Meta с 1 июня начала в тестовом режиме удалять новостей из приложений в преддверии принятия закона. Билль C-18 вступит в силу через шесть месяцев после получения королевской санкции.

Google также тестировал блокировку новостного контента для некоторых канадских пользователей. Компания сообщила, что она все еще работает с правительством над потенциальным решением, которое бы сняло озабоченность компании.

Пропаганда в Facebook

ЧВК "Вагнера" использует Facebook для вербовки медиков, операторов беспилотников и даже психологов для участия в боевых действиях, в частности, в Украине. Объявления ЧВК "Вагнера" за последние 10 месяцев набрали почти 120 тысяч просмотров.

Также российская пропаганда запустила мощную антиукраинскую информационную кампанию в Facebook. Цель кампании - подорвать доверие украинского общества к власти, манипулируя якобы проигранным сражением за Бахмут и тем, что союзники оставят нас с врагом на произвол судьбы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
FacebookКанадаInstagramMeta