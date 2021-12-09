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У Канаді заявили, що стежать за ситуацією навколо кордонів України

Автор: Валерія Поліщук

Заступник керівника офісу президента Роман Машовець зустрівся із Заступником міністра закордонних справ Канади Сандрою Маккарделл. Під час зустрічі вони обговорили ситуацію з безпеки на Донбасі та біля кордонів України, а також прогнози її розвитку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОП.

Заступник голови МЗС Канади повідомила, що її країна ретельно відстежує ситуацію навколо кордонів України, докладає зусиль на міжнародних майданчиках для її стабілізації.

При цьому вона підкреслила, що Канада також сприяє консолідації позицій країн НАТО для забезпечення безпеки на європейському континенті.

Маккарделл запевнила в незмінній підтримці України, а також готовності і далі поглиблювати двостороннє співробітництво, що має стратегічний характер.

Нагадаємо, раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Україна не володіє достатніми військовими ресурсами, щоб протистояти вторгненню Росії, і тому потребує підтримки Заходу.

Крім того, глава МЗС Дмитро Кулеба озвучив тристоронній підхід до спроб відрадити Росію від повномасштабної війни.

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