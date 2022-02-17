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У Канаді зафіксували найбільшу хвилю-вбивцю

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Четвер 17 лютого 2022 17:44
У Канаді зафіксували найбільшу хвилю-вбивцю Фото: у Канаді зафіксували найбільшу хвилю-вбивцю (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Згідно з дослідженням, в Канаді в 2020 році була зафіксована найвища хвиля-вбивця. Її висота склала 17,6 метра.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NBCN.

Часто цунамі називають одним з найстрашніших морських явищ, втім, на відміну від хвиль-вбивць, його можна спрогнозувати.

Довгий час хвилі-вбивці вважалися міфом серед моряків, поки в 1995 році не було доведено зворотне. Тоді ж висота стихії склала 25,6 метра при висоті оточуючих її хвиль близько 12 метрів.

Цього ж разу, рекордно велику хвилю-фріка було зафіксовано біля узбережжя Вклуелету в Канаді.

"У пропорційному відношенні хвиля Вклуелета, ймовірно, є найбільш екстремальною хвилею-вбивцею з коли-небудь зареєстрованих. Безпосередньо спостерігалося всього кілька хвиль-вбивць в умовах відкритого моря, але ніколи - такого масштабу. Імовірність такої події становить раз на 1300 років", - заявив вчений Йоханнесе Геммріх.

Поки що невідомо як саме утворюються хвилі-вбивці. Вчені припускають, що це можливо внаслідок вітрів або штормів, коли окремі маленькі хвилі зливаються в одну гігантську стіну.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчені повідомили про двох рекордсменів серед блискавок.

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