В Канаде зафиксировали самую большую волну-убийцу

Согласно исследованию, в Канаде в 2020 году была зафиксирована самая высокая волна-убийца. Ее высота составила 17,6 метра.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NBCN .

Часто цунами называют одним из самых страшных морских явлений, впрочем, в отличие от волн-убийц, его можно спрогнозировать.

Долгое время волны-убийцы считались мифом среди моряков, пока в 1995 году не было доказано обратное. Тогда же высота стихии составила 25,6 метров при высоте окружающих ее волн около 12 метров.

В этот же раз, рекордно большую волну-фрика было зафиксировано у побережья Вклуэлета в Канаде.

"В пропорциональном отношении волна Вклуэлета, вероятно, является самой экстремальной волной-убийцей из когда-либо зарегистрированных. Непосредственно наблюдалось всего несколько волн-убийц в условиях открытого моря, но никогда - такого масштаба. Вероятность такого события составляет раз в 1300 лет", - заявил ученый Йоханнесе Геммрих.

Пока что неизвестно как именно образовываются волны-убийцы. Ученые допускают, что это возможно вследствие ветров или штормов, когда отдельные маленькие волны сливаются в одну гигантскую стену.