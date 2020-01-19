У Канаді випав рекордний рівень снігу

У Канаді в суботу, 18 січня, випав рекордний рівень снігу, внаслідок чого було паралізовано роботу декількох міст. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CBC News.

Як повідомляється, сильний сніговий шторм заблокував будинки десятків тисяч жителів канадського острову Ньюфаундленд. Рекордний рівень снігу фіксують у Гамбо, Трепассі, Сент-Джонсу, Парадайз та інших містах.

Так, деякі жителі міста Авалон були заблоковані у власних будинках через снігові замети висотою понад 3 метри. У містах введено режим надзвичайного стану та посилено працює снігоприбиральна техніка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у суботу, 18 січня, висота снігового покриву в українських Карпатах місцями становить майже 30 сантиметрів. На сніголавинному пункті "Плай" зафіксовано висоту снігового покриву від 16 до 26 сантиметрів.

Крім того, синоптики з Українського гідрометцентру попереджали про загрозу сходження снігових лавин у Карпатах 19 та 20 січня. У Карпатах оголошено перший рівень сніголавинної небезпеки. Туристів закликають бути обережними в горах.

Також РБК-Україна писало, що на гірськолижному курорті в Північній Каліфорнії у США в результаті сходу сніжної лавини загинув лижник. Ще один лижник отримав серйозні травми ніг і був доставлений у лікарню.