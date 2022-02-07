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У Канаді позашляховик в'їхав у натовп протестувальників проти карантинних обмежень

Автор: Анна Полисученко

У Канаді автомобіль в'їхав у натовп протестувальників проти карантинних обмежень. В результаті інциденту чотири людини отримали травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

За даними канадської поліції, 42-річний чоловік був заарештований після того, як у п'ятницю ввечері на швидкості в'їхав у натовп демонстрантів, які проводили акцію протесту біля будівлі законодавчого органу провінції Манітоба.

"Затриманому чоловікові пред'явлено звинувачення в тому, що він наїхав на групу протестувальників", - повідомила поліція Вінніпега.

Поліція додала, що поки неясно, яким був мотив зловмисника.

В результаті інциденту були травмовані четверо чоловіків. Підозрюваного, який керував автомобілем Jeep Patriot, поліція переслідувала і затримала, коли той намагався втекти з місця події.

"Автомобіль рухався досить швидко, дивно, що ніхто не отримав серйозних травм", - сказав в суботу представник місцевої поліції Роб Карвер. Троє з поранених протестувальників не потребували суттєвої медичної допомоги, а четвертого відпустили після надання допомоги в лікарні.

Раніше ми писали, що в Оттаві ввели НП через COVID-протести. Водії-далекобійники заблокували центр.

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Канада