UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Канаде внедорожник въехал в толпу протестующих против карантинных ограничений

Автор: Анна Полисученко

В Канаде автомобиль въехал в толпу протестующих против карантинных ограничений. В результате инцидента четыре человека получили травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.

По данным канадской полиции, 42-летний мужчина был арестован после того, как в пятницу вечером на скорости въехал в толпу демонстрантов, проводивших акцию протеста у здания законодательного органа провинции Манитоба.

"Задержанному мужчине предъявлено обвинение в том, что он наехал на группу протестующих", - сообщила полиция Виннипега.

Полиция добавила, что пока неясно, каким был мотив злоумышленника.

В результате инцидента были травмированы четверо мужчин. Подозреваемого, управлявшего автомобилем Jeep Patriot, полиция преследовала и задержала, когда тот пытался скрыться с места происшествия.

"Автомобиль двигался довольно быстро, удивительно, что никто не получил серьезных травм", - сказал в субботу представитель местной полиции Роб Карвер. Трое из раненых протестующих не нуждались в существенной медицинской помощи, а четвертого отпустили после оказания помощи в больнице.

Ранее мы писали, что в Оттаве ввели ЧП из-за COVID-протестов. Водители-дальнобойщики заблокировали центр.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада