В Канаде внедорожник въехал в толпу протестующих против карантинных ограничений

По данным канадской полиции, 42-летний мужчина был арестован после того, как в пятницу вечером на скорости въехал в толпу демонстрантов, проводивших акцию протеста у здания законодательного органа провинции Манитоба.

"Задержанному мужчине предъявлено обвинение в том, что он наехал на группу протестующих", - сообщила полиция Виннипега.

Полиция добавила, что пока неясно, каким был мотив злоумышленника.

В результате инцидента были травмированы четверо мужчин. Подозреваемого, управлявшего автомобилем Jeep Patriot, полиция преследовала и задержала, когда тот пытался скрыться с места происшествия.

"Автомобиль двигался довольно быстро, удивительно, что никто не получил серьезных травм", - сказал в субботу представитель местной полиции Роб Карвер. Трое из раненых протестующих не нуждались в существенной медицинской помощи, а четвертого отпустили после оказания помощи в больнице.