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У Канаді уточнили число загиблих громадян під час аварії літака в Ірані

Новини » Суспільство     11.01.2020 - 09:01
У Канаді уточнили число загиблих громадян під час аварії літака в Ірані
Фото: (twitter.com)

Число загиблих громадян Канади в авіакатастрофі скоротилося до 57

Число загиблих громадян Канади в авіакатастрофі українського літака в Ірані скоротився до 57. Про це заявив глава МЗС країни Франсуа-Філіп Шампань, передає BBC.

Раніше повідомлялося про 63 загиблих канадців. Відзначається, що для багатьох з цих громадян рейс PS752 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" був стикувальним, і після прибуття з Ірану до Києва вони повинні були вилетіти в Торонто.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вдруге за телефоном обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо ситуацію щодо розслідування причин катастрофи літака українських авіаліній в Ірані. Зеленський зазначив, що українські експерти аналізують отримані дані. Всі версії причин авіакатастрофи вважаються можливими.

Раніше Трюдо заявляв, що у нього є розвідувальні дані з декількох джерел про те, що Іран збив український літак під Тегераном. За його словами, літак могли збити випадково.

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