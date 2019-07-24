У Канаді потрапили в аварію два шкільних автобуса, десятки постраждалих

Ілюстративне фото (укрінформ)

В результаті ДТП в Канаді постраждали 69 осіб

В Канаді сталася аварія з участю двох шкільних автобусів, постраждали 69 осіб. Про це передає РБК-Україна з посиланням на телеканал CBC News.

Аварія сталася в 40 км від Монреаля. Дітей перевозили з літнього табору в місті Бросард. В автобусі перебували школярі віком від семи до 12 років.

Наголошується, що серйозних травм ніхто з потерпілих не отримав. Дітей все ж доставили в місцеву лікарню заради запобіжні заходи.

Поліція повідомила, що аварія сталася через автомобіль, який різко зупинився. Внаслідок цього автобуси зіткнулися, після чого вони загорілися. Представник поліції Квебеку зазначив, що причиною аварії могло стати відволікання уваги. Ведеться розслідування інциденту.

Нагадаємо, нещодавно на трасі Благовіщенське-Миколаїв зіткнулися автомобіль та автобус, в результаті чого загинули двоє дітей і чоловік. Аварія сталася поблизу села Лукашівка Первомайського району. Зіткнулися автомобіль Citroen Berlingo і пасажирський автобус Neoplan ВХ. Водій автомобіля загинув на місці. Двоє дітей і жінка були госпіталізовані. Однак, незабаром діти померли в лікарні.