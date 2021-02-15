У Канаді знову зійшла смертельна лавина

45-річний чоловік відпочивав разом із двома іншими людьми, коли на них почала рухатися снігова лавина.

Сноубордиста знайшли за 45 хвилин після того, як його накрило лавиною. Але він загинув від отриманих травм.

Правоохоронці закликали відмовитися від катання поза межами трас у Віслері через нестабільність снігового покриву.

Це вже друге смертельна лавина за останні дні. У п’ятницю, 12 лютого, лавини у цьому ж регіоні накрили трьох людей, з яких один загинув, двоє інших отримали травми.