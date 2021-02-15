В Канаде снова сошла смертельная лавина

45-летний мужчина отдыхал вместе с двумя другими людьми, когда на них начала двигаться снежная лавина.

Сноубордиста нашли через 45 минут после того, как его накрыло лавиной. Но он погиб от полученных травм.

Правоохранители призвали отказаться от катания вне трасс в Вислере из-за нестабильности снежного покрова.

Это уже вторая смертельная лавина за последние дни. В пятницу, 12 февраля, лавины в этом же регионе накрыли трех людей, из которых один погиб, двое других получили травмы.