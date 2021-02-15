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В Канаде снова сошла смертельная лавина

Автор: Даша Харченко

Возле популярного горнолыжного курорта на западе Канады сошла снежная лавина. Вследствие этого погиб один человек.

Об этом сообщает CBC News.

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45-летний мужчина отдыхал вместе с двумя другими людьми, когда на них начала двигаться снежная лавина.

Сноубордиста нашли через 45 минут после того, как его накрыло лавиной. Но он погиб от полученных травм.

Правоохранители призвали отказаться от катания вне трасс в Вислере из-за нестабильности снежного покрова.

Это уже вторая смертельная лавина за последние дни. В пятницу, 12 февраля, лавины в этом же регионе накрыли трех людей, из которых один погиб, двое других получили травмы.

Напомним, по последней информации, в Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин. Синоптики объявили третий уровень опасности.

Также на днях в Львовской области сегодня произошло схождение лавины. Лавина заблокировала участок дороги международного значения Киев-Чоп.

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