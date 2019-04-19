В Канаді зійшла лавина, є загиблі

У Канаді в горах національного заповідника Банф у західій провінції Альберта сталося сходження лавини, що призвело до жертв. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на телеканал CTV.

За останніми даними, у результаті сходження лавини загинули три альпініста. Як зазначила Паркова служба Канади, інцидент стався в середу, проте відомо про жертви стало зараз.

Альпіністи намагалися піднятися на східний схил піку Хаус, котрий спортсмени вважають одним з найважчих підйомів на всій території національного заповідника. Рятувальники припинили пошуки тіл загиблих у зв'язку із загрозою нового сходження нових лавин в цьому місці.

Наразі імена загиблих не розкриваються. Встановлено, що загиблі були професійними альпіністами. Іншої інформації не надходило.

Нагадаємо, наприкінці березня у Швейцарії під лавиною, яка зійшла у Альпах на південному заході країни, опинилася група туристів із 4 осіб опинилася під лавиною, яка зійшла в швейцарських Альпах на висоті 2800 метрів у районі Боверньє біля кордонів з Францією та Італією.