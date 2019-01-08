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У Пекіні чоловік напав на школу, поранено 20 дітей

Новини » Надзвичайні події    08.01.2019 - 10:03
У Пекіні чоловік напав на школу, поранено 20 дітей
Ілюстративне фото (flickr.com swshiu)

Троє потерпілих перебувають у критичному стані

В Пекіні (Китай) чоловік напав на учнів однієї з початкових шкіл, в результаті чого були поранені 20 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABCNews.

За інформацією CGTN, інцидент стався вранці 8 січня у районі Січен.

В результаті нападу поранення отримали 20 дітей, троє з них перебувають у критичному стані.

Обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, в китайській провінції Шеньсі чоловік напав на школу, в результаті чого 7 учнів загинули, ще 12 отримали поранення.

РБК-Україна писало, що у Флориді (США) правоохоронні органи затримали двох підлітків, які заявили про намір вчинити напад на школи.

Також повідомлялося, що в Швеції 21-річний хлопець з мечем напав на школу.

 

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