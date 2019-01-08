У Пекіні чоловік напав на школу, поранено 20 дітей

Троє потерпілих перебувають у критичному стані
В Пекіні (Китай) чоловік напав на учнів однієї з початкових шкіл, в результаті чого були поранені 20 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABCNews.
За інформацією CGTN, інцидент стався вранці 8 січня у районі Січен.
В результаті нападу поранення отримали 20 дітей, троє з них перебувають у критичному стані.
Обставини події з'ясовуються.
Нагадаємо, в китайській провінції Шеньсі чоловік напав на школу, в результаті чого 7 учнів загинули, ще 12 отримали поранення.
РБК-Україна писало, що у Флориді (США) правоохоронні органи затримали двох підлітків, які заявили про намір вчинити напад на школи.
Також повідомлялося, що в Швеції 21-річний хлопець з мечем напав на школу.