У Канаді розбився літак з пасажирами, живих немає

В Канаді в провінції Британська Колумбія розбився легкомоторний літак, в результаті чого всі, хто знаходилися на борту загинули. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CTV.

На борту двомоторного літака Piper Aerostar перебували троє людей. Літак впав у важкодоступній місцевості, з-за чого рятувальникам було складно підійти до місця катастрофи.

Літак вилетів з аеропорту Бішоп на північний схід від міста Фресно (Каліфорнія), і розбився під час заходу на посадку в аеропорту Нанаймо.

Нагадаємо, нещодавно літак чилійських військово-повітряних сил, що зник з екранів радарів по дорозі в Антарктиду, розбився. На борту літака були 38 осіб: 17 членів екіпажу і 21 пасажир. Розбився борт - військово-транспортний Lockheed C-130 Hercule.

ВПС Чилі заявили, що з моменту втрати радіозв'язку пройшло більше семи годин. Незабаром після його зникнення представник військово-повітряних сил країни повідомляв, що у C-130 було достатньо палива для того, щоб продовжувати політ ще кілька годин. Таким чином, до моменту публікації повідомлення чилійських ВВС паливо у літака скінчилося.