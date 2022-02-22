У Канаді засудили Росію за визнання "ЛДНР" і попередили про санкції

"Канада рішуче засуджує визнання президентом Путіним непідконтрольних уряду районів Донецька і Луганська незалежними територіями. Це є явним порушенням мінських домовленостей, Статуту ООН і серйозною загрозою безпеці й стабільності регіону", - йдеться в заяві.

Вона зазначила, що Канада зі своїми партнерами та союзниками буде рішуче реагувати на "це кричуще нехтування міжнародним правом".

"Ми готуємося ввести економічні санкції за ці дії, окремо від тих, які готові відповісти на будь-яке подальше військове вторгнення Росії в Україну", - зазначила глава МЗС Канади.

Вона додала, що Канада залишається непохитною у своїй підтримці суверенітету і територіальної цілісності України.