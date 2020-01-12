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У Канаді помилково розіслали попередження про надзвичайну ситуацію на АЕС

Новини » В світі     12.01.2020 - 16:25
У Канаді помилково розіслали попередження про надзвичайну ситуацію на АЕС
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

Вранці жителям Онтаріо прийшло повідомлення про надзвичайну ситуацію на АЕС

У Канаді жителям провінції Онтаріо розіслали повідомлення про надзвичайну ситуацію на атомній електростанції "Пікерінг", пізніше місцева влада назвали повідомлення помилкою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що вранці 12 січня жителі Онтаріо отримали попередження про передбачуване інцидент. При цьому повідомлення не містило жодних подробиць інциденту, крім інформації, що про те, що не було ненормальною витоку активності.

Менш ніж через годину влади Онтаріо повідомили, що повідомлення було помилкою.

"Важливе оновлення: попередження про АЕС" Пікерінг "було відправлено помилково. Там немає ніякої небезпеки для громадськості або навколишнього середовища", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що критичний знос українських АЕС може привести до чергової катастрофи. Повідомлялося, що більшість з 15 розташованих в Україні атомних енергоблоків досягли граничного терміну експлуатації і потребують модернізації.

Також повідомлялося, що 4 січня на енергоблоці №3 Южно-Української АЕС через спрацювання автоматики захисту, і він був відключений від енергомережі. Причини спрацьовування захисту не називають. Крім цього на Рівненській АЕС відключено один з енергоблоків для проведення планового ремонту.

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