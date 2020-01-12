В Канаде по ошибке разослали предупреждение о чрезвычайной ситуации на АЭС

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Утром жителям Онтарио пришло сообщение о чрезвычайной ситуации на АЭС

В Канаде жителям провинции Онтарио разослали сообщения о чрезвычайной ситуации на атомной электростанции "Пикеринг", позже местные власти назвали сообщение ошибкой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что утром 12 января жители Онтарио получили предупреждение о предполагаемом инциденте. При этом сообщение не содержало никаких подробностей инцидента, кроме информации, что о том, что не было ненормальной утечки активности.

Менее чем через час власти Онтарио сообщили, что сообщение было ошибкой.

"Важное обновление: предупреждение о АЭС "Пикеринг" было отправлено по ошибке. Там нет никакой опасности для общественности или окружающей среды", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что критический износ украинских АЭС может привести к очередной катастрофе. Сообщалось, что большинство из 15 расположенных в Украине атомных энергоблоков достигли предельного срока эксплуатации и нуждаются в модернизации.

Также сообщалось, что 4 января на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС сработала автоматическая защита, и он был отключен от энергосети. Причины срабатывания защиты не называют. Кроме этого на Ровенской АЭС отключен один из энергоблоков для проведения планового ремонта.