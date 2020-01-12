ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Канаде по ошибке разослали предупреждение о чрезвычайной ситуации на АЭС

Новости » В мире     12.01.2020 - 16:25
В Канаде по ошибке разослали предупреждение о чрезвычайной ситуации на АЭС
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Утром жителям Онтарио пришло сообщение о чрезвычайной ситуации на АЭС

В Канаде жителям провинции Онтарио разослали сообщения о чрезвычайной ситуации на атомной электростанции "Пикеринг", позже местные власти назвали сообщение ошибкой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что утром 12 января жители Онтарио получили предупреждение о предполагаемом инциденте. При этом сообщение не содержало никаких подробностей инцидента, кроме информации, что о том, что не было ненормальной утечки активности.

Менее чем через час власти Онтарио сообщили, что сообщение было ошибкой.

"Важное обновление: предупреждение о АЭС "Пикеринг" было отправлено по ошибке. Там нет никакой опасности для общественности или окружающей среды", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что критический износ украинских АЭС может привести к очередной катастрофе. Сообщалось, что большинство из 15 расположенных в Украине атомных энергоблоков достигли предельного срока эксплуатации и нуждаются в модернизации.

Также сообщалось, что 4 января на энергоблоке №3 Южно-Украинской АЭС сработала автоматическая защита, и он был отключен от энергосети. Причины срабатывания защиты не называют. Кроме этого на Ровенской АЭС отключен один из энергоблоков для проведения планового ремонта.

Главы МИД Канады и США обсудили разведданные об авиакатастрофе МАУ Канада готова помогать в расследовании катастрофы самолета под Тегераном
Новости Украины АЭСКанада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь