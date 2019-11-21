У Канаді сформовали новий уряд

В Канаді сформували новий склад ліберального уряду прем'єр-міністра Джастіна Трюдо. Всього в Кабінет увійшло 36 міністрів, передає сайт Трюдо.

Крісла в Кабміні розділилися гендерно порівну - 18 чоловіків та 18 жінок. Міністри склали присягу на вірність країні і королеві Великої Британії Єлизаветі II, яка є главою Канади.

Сам Трюдо підкреслив, що новий уряд буде займатися вирішенням в першу чергу внутрішніх проблем, зміцнювати економіку і боротися зі змінами клімату.

"Сьогодні ми представили новий кабінет міністрів і розуміємо, що попереду нас чекає багато роботи. Ми повинні об'єднати країну, сфокусуватися на зростанні економіки, боротьбі зі змінами клімату та захисті безпеки канадців. Це наші пріоритети", - сказав Трюдо на церемонії присяги.

Свої посади в новому кабінеті зберегли 11 міністрів з попереднього уряду Трюдо: національної оборони - Харджит Сінгх Саджан, юстиції (і за сумісництвом генеральний прокурор) - Девід Ламетті, фінансів - Вільям Морно і транспорту - Марк Гарно.

Семеро людей стали міністрами вперше. Серед них Стівен Гільбо - міністр з питань канадської спадщини та мультикультуралізму, і Аніта Ананад - глава міністерства державних послуг, закупівель та забезпечення доступності.

Інші чиновники залишилися в уряді, але перейшли на інші посади, у тому числі радників прем'єр-міністра. Серед них і колишня глава МЗС Канади Христя Фріланд.

Нагадаємо, Христя Фріланд стала десятим за рахунком заступником прем'єр-міністра і міністром міжурядових справ Канади.