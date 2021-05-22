У Канаді пояснили, як планують "покарати" Іран за катастрофу МАУ

За словами канадського дипломата, колишнього учасника місії ОБСЄ в Україні Майкла Боцюрківа, суд визнав, що Іран навмисно позбавив життя всіх пасажирів і екіпаж літака МАУ.

Далі, за його словами, варто чекати рішення суду про те сумі компенсації, яку повинен виплатити Іран сім'ям загиблих. Попередньо позивачі вимагали виплату мінімум 1,25 мільярда доларів.

При цьому дипломат прогнозує, що після цього почнуться проблеми. Іран буде заперечувати, що літак був збитий навмисно, а також буде відмовлятися платити компенсацію добровільно. Крім цього складності можуть виникнути і з арештом іранського майна для виплати компенсацій. Іранські літаки не літають в Канаду, тому потрібно шукати інші компенсатори.

"Адвокати запевняють, що, наприклад, іранські нафтові танкери можна затримувати за кордоном. Але це зажадає співпраці з іншими країнами", - зазначає Боцюрків.

Він додав, що отримати компенсації буде важко.

"Є кілька шляхів, щоб вибити ці кошти. Можна звернутися до міжнародного кримінального суду, подавати приватні скарги", - заявив дипломат.