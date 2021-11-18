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На заході Канади оголосили НП через спричинені зливами повені

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Канада, Четвер 18 листопада 2021 06:34
На заході Канади оголосили НП через спричинені зливами повені Фото: на заході Канади оголосили НП через викликані зливами повені (twitter.com/City_Chilliwack)
Автор: Анна Полисученко

Глава регіону Джон Хорган повідомив про введення режиму надзвичайного стану в провінції Британська Колумбія. Причиною стали масштабні повені, спричинені зливами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СBC.

"Останні кілька днів стали неймовірно складними для жителів Британської Колумбії у зв'язку з природним катаклізмом. Сильний вітер, зливи і повені зруйнували цілі населені пункти нашої провінції. У зв'язку з цим уряд Британської Колумбії вводить режим надзвичайної ситуації", - сказав він у ході прес-конференції.

За його словами, кілька тисяч людей були змушені залишити свої будинки, у зв'язку з чим місцева влада вже звернулася до федерального уряду за допомогою. Зокрема, в регіон будуть направлені військові. Наказ про евакуацію отримали майже 18 000 осіб.

Хорган повідомив, що у вівторок було підтверджено загибель однієї людини. “На жаль, швидше за все, у найближчі дні ми повідомимо про нові жертви”, - додав глава провінції.

Також за останню добу врятовано 184 людей, яких евакуювали на вертольотах, оскільки вони не могли самостійно дістатися до безпечного місця.

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