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Кількість жертв COVID-19 перевищила 250 тисяч

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 01:35
Кількість жертв COVID-19 перевищила 250 тисяч
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У світі зафіксовано 3 635 934 випадків коронавіруса

Кількість смертей через коронавірусу COVID-19 у світі перевищила 250 тисяч. Про це свідчать дані Worldometers.

За даними ресурсу, у світі зафіксовано 3 635 934 випадків захворювання на коронавірус. З них 251 612 закінчилися смертю хворого. Одужали 1 187 420 осіб

Лідером за кількістю захворілих і померлих від коронавірусу залишаються США. У країні виявлено 1 209 702 випадки, з них 69 476 осіб померли. Одужали 184 354 пацієнта з COVID-19.

На другому тесті перебуває Іспанія. У країні виявлено 248 301 випадок (25 428 смертей). В Італії виявлено 211 938 випадків (29 079 смертей).

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я продовжила дію глобального режиму надзвичайної ситуації.

Крім цього, глава ВООЗ повідомив, що пандемія коронавірусу далека від завершення. При цьому він звернув увагу, що в європейських країнах слабшають обмеження у зв'язку зі зниженням кількості нових випадків COVID-19.

Раніше голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн на відкритті міжнародного марафону зі збору коштів оголосила, що Брюссель виділить 1 млрд євро на розробку вакцини від COVID-19.

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