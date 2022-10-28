Канада нашла новый источник финансирования Украины: о чем речь

Канада продаст поддерживаемые государством пятилетние облигации, и вырученные от их реализации деньги намерена передать Украине.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky.com .

"Теперь канадцы смогут обращаться в крупные банки, чтобы купить свои суверенные облигации, срок погашения которых истекает через пять лет с процентами. Эти средства пойдут на поддержку правительства Украины, чтобы они могли продолжать поддерживать украинский народ", - подчеркнул Трюдо.

По словам канадского премьера, вырученные средства помогут украинскому правительству продолжить свою деятельность, в том числе выплачивать пенсии и закупать топливо перед зимой.

Эквивалент привлеченного дохода будет направлен непосредственно в Украину через административный счет Международного валютного фонда.