Австралия выделила 6 млн евро на энергетическую поддержку Украины

Австралия внесла в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 6 млн евро. Средства будут распределяться на ключевые насущные потребности украинского энергосектора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства энергетики Украины.

"Мы продолжаем восстанавливать и восстанавливать поврежденное врагом оборудование и, благодаря помощи партнеров, возвращаем свет и тепло в дома миллионов украинских семей", - отметил он.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко выразил благодарность австралийским партнерам за поддержку Украины и энергетического сектора в эти сложные времена.

Напомним, что февраля Государственный департамент США прекратил действие инициативы USAID по восстановлению энергосистемы Украины в которую было вложено сотни миллионов долларов.

NBC News тогда сообщило, что в Украине ранее работали 64 сотрудника USAID, но после решения администрации американского президента Дональда Трампа отправить практически всех их в отпуск и вернуть в США, в Украине останутся только восемь человек из Агентства.

Подробнее о том, что предшествовало такому решению и сможет ли энергосистема выстоять, можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что USAID попала в немилость сразу после прихода к власти администрации Дональда Трампа. РБК-Украина писало, что еще 20 января 2025 года, в первый день пребывания на посту президента США Дональд Трамп подписал указ о приостановке работы агентства USAID на 90 дней.

Решением также поручалось проверить все программы грантовой (бесплатной) помощи, которые предоставляло это агентство. В частности, это решение касалось работы USAID в Украине.

Такое решение привело к тому, что в Украине перестали работать ряд важных программ, которые касались помощи ветеранам, возведения новых пограничных пунктов и не только.

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