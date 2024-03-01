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Канада заявила, что готова отправить военных в Украину, но есть важное условие

Фото: Канада готова отправить военных в Украину для обучения ВСУ (flickr com cfcombatcamera)
Автор: Наталья Юрченко

Канада открыта для отправки ограниченного количества военнослужащих в Украину. Канадские войска не будут участвовать в боевых действиях, но готовы учить украинских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Канады Билла Блэра в интервью Toronto Star.

Он отметил, что идея отправки военных обсуждалась в начале этой недели в Париже, где он присутствовал. Хотя Канада, как и многие другие страны НАТО, выступили против идеи президента Франции Эммануэля Макрона.

Блэр заявил о возможной небоевой миссии канадских военных. Речь идет об отправке ограниченного количества военнослужащих для обучения украинских защитников на территории Украины при условии, что такая операция будет проводиться вдали от линии фронта.

Как отмечается, соглашение о безопасности между Канадой и Украиной, подписанное в минувшие выходные, предусматривает, что Канада может проводить учебную деятельность в Украине, "когда разрешат условия".

Что этому предшествовало

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

Ряд стран НАТО уже выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Испания и Италии.

При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва и Латвия и Эстония.

Действительно ли партнеры готовятся задействовать свои армии в войне - читайте в нашем материале.

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