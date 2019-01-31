Канада заявила про 14 постраждалих дипломатів на Кубі через акустичні атаки

Канада вирішила скоротити наполовину кількість своїх дипломатів на Кубі

Канада заяивла о 14 пострадавших дипломатах из-за акустической атаки в посольстве страны на Кубе, начиная с 2017 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

После очередного случая проявления странных симтомов у дипломата Канада решила сократить численность дипломатического персонала на Кубе наполовину

Отмечается, что канадские и американские дипломаты в Гаване впервые начали жаловаться на головокружение, головные боли и тошноту весной 2017 года.

Соединенные Штаты уже сократили количество сотрудников посольства на Кубе с более чем 50 до максимум 18 человек после того, как у более чем двух десятков сотрудников появились необычные заболевания.

"Дальнейшее сокращение (канадского посольства, - ред.) считается подходящим ответом", - заявил представитель правительства Канады журналистам.

Ноябрьский инцидент стал первым новым канадским случаем, о котором сообщили за несколько месяцев, что привело к решению об эвакуации большей части оставшегося персонала.

Кубинское правительство сотрудничает с канадским расследованием причин заболеваний, которые пока не установлены.

Напомним, как писало РБК-Украина в сентябре 2018 года, нейрофизиолог Аллан Фрей, долгое время консультировавший власти США, предположил, что акустическую атаку на американских дипломатов могла организовать часть кубинского руководства, ориентирующаяся на связи с Российской Федерацией.