Канада ввела новые санкции против Ирана: кто попал под ограничения

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Канады.

Власти Канады включили еще 12 физических лиц в список санкций в отношении Ирана. Новые фигуранты связаны с нарушением прав человека в Иране.

"В сегодняшнем списке санкций чиновники Корпуса стражей исламской революции и сил правопорядка, принимавших участие в грубых и систематических нарушениях прав человека в Иране", - говорится в сообщении.

В список внесли следующих лиц:

Мортеза Мир Агай, командующий военизированными формированиями Басидж в Санандадже, провинция Курдистан;

Исмаил Зарей Куша, губернатор провинции Курдистан;

Сейех Садег Хоссейни, генерал КСИР и командующий корпусом Бейт аль-Моккадас КСИР в провинции Курдистан;

Рахим Джаханбахш, второй бригадный генерал ЛЭФ и командующий ЛЭФ в провинции Западный Азербайджан.

"Сегодняшние мероприятия запрещают вести дела с указанными в списке лицами, фактически замораживая любые активы, которые они могут иметь в Канаде. Лица, внесенные в список в связи с грубыми и систематическими нарушениями прав человека, также не допускаются в Канаду", - добавили в МИД.