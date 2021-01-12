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Канада закупить ще 20 млн доз вакцини Pfizer від коронавірусу

Оттава, Вівторок 12 січня 2021 19:58
Канада закупить ще 20 млн доз вакцини Pfizer від коронавірусу
Фото: Джастін Трюдо (flickr.com)
Автор: РБК-Україна

Уряд Канади замовило додаткові 20 мільйонів доз вакцини від коронавірусу компанії Pfizer. Поставка вакцин повинна відбутися в цьому році.

Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає Reuters.

"У Оттави тепер є угоди з Pfizer і Moderna на загальну суму 80 мільйонів доз вакцин проти COVID-19, які будуть доставлені в цьому році", - заявив він.

Таким чином, Канада отримає 40 мільйонів доз двозарядних вакцин проти коронавірусу.

При цьому в 10 канадських провінціях заявили, що поставки вакцин здійснюються дуже повільно.

Трюдо заявив, що в період з квітня по червень в Канаді буде достатньо доз для 20 мільйонів осіб. Населення Канади становить трохи більше ніж 38 мільйонів осіб.

Нагадаємо, 23 грудня Міністерство охорони здоров'я Канади схвалив вакцину від COVID-19, розроблену американською компанією Moderna. Фахівці зробили висновок, що вакцина безпечна, ефективна і якісна.

Крім того, 14 грудня до Канади прибули перші партії вакцини від коронавірусу. Перед цим Канада схвалила застосування вакцин виробництва Pfizer і BioNTech.

15 грудня у Канаді почалася масова вакцинація від коронавірусу вакциною Pfizer.

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Новини України В світі КанадаДжастин Трюдовакцина от коронавируса

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