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Канада продовжить зобов'язання про 14-денний карантин для мандрівників

Новини » Суспільство     30.06.2020 - 07:57
Канада продовжить зобов'язання про 14-денний карантин для мандрівників
Фото: прапор Канади (twitter/cbc)

По прибуттю в Канаду громадянам потрібно буде 14 днів бути на самоізоляції

Уряд Канади планує продовжити карантинні правила, що вимагають 14-денний самоізоляції для мандрівників. Термін діючих правил завершується у вівторок, 30 червня.

Про це повідомляє CBC News.

Інформацію канадському виданню на умовах анонімності повідомив федеральний чиновник, знайомий з ситуацією.

"Уряд має намір продовжувати 14-денну обов'язкову самоізоляцію у відповідності з федеральним Законом про карантин, який діє з 25 березня", - сказав чиновник.

Він не уточнив, на який термін будуть продовжені правила. Згідно з ними, всім тим канадцям, хто повертається з мандрів, належить ізолюватися протягом 14 днів. За цей час мандрівник повинен повідомити про розвиток будь-яких симптомів COVID-19.

Заборонено перебувати на самоізоляції в місці, де людина може з кимось контактувати, особливо з літніми людьми.

Нагадаємо, в Україні триває адаптивний карантин, однак за останній тиждень кількість хворих коронавірусом висока, так що до ослаблення карантину не готові Київ та 11 областей.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Канадакарантинизоляция
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