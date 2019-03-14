Канада виділяє гроші на боротьбу із дезінформацією під час виборів в Україні

Іюстративне фото (twitter.com/FedExCanada)

Кошти будуть виділені як на президентські, так і парламентські вибори

На протидію дезінформації під час проведення президентських і парламентських виборів-2019 в Україні Канада виділить кошти. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрінформ".

Як зазначила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, Канада "завжди виступатиме на підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності".

"Канада виділяє кошти на втілення ініціатив для протидії негативному впливу дезінформації на українські вибори, з метою підтримки виборчої реформи в Україні та підвищення участі жінок у виборах", - сказала Фріланд.