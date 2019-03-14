ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Канада виділяє гроші на боротьбу із дезінформацією під час виборів в Україні

Новини » Вибори 2019    14.03.2019 - 05:28
Канада виділяє гроші на боротьбу із дезінформацією під час виборів в Україні
Іюстративне фото (twitter.com/FedExCanada)

Кошти будуть виділені як на президентські, так і парламентські вибори

На протидію дезінформації під час проведення президентських і парламентських виборів-2019 в Україні Канада виділить кошти. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрінформ".

Як зазначила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, Канада "завжди виступатиме на підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності".

"Канада виділяє кошти на втілення ініціатив для протидії негативному впливу дезінформації на українські вибори, з метою підтримки виборчої реформи в Україні та підвищення участі жінок у виборах", - сказала Фріланд.

Про які саме ініціативи йдеться Фріланд не уточнила. Додамо, що раніше Канада оголосила, що виділить 24 млн доларів на підтримку виборчої реформи, спостереження за виборами, гендерної рівності та інклюзивного урядування в Україні.

Нагадаємо, кілька тижнів тому в Україну прибула делегація з Канади для спостереження за виборчим процесом.

Канада після авіакатастрофи в Ефіопії закриває повітряний простір для Boeing 737 ЦВК створила комісію з контролю друку бюлетенів
Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Канадафинпомощьвыборы 2019
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся