Канада виділяє гроші на боротьбу із дезінформацією під час виборів в Україні

Кошти будуть виділені як на президентські, так і парламентські вибори
На протидію дезінформації під час проведення президентських і парламентських виборів-2019 в Україні Канада виділить кошти. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Укрінформ".
Як зазначила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд, Канада "завжди виступатиме на підтримку України, її суверенітету й територіальної цілісності".
"Канада виділяє кошти на втілення ініціатив для протидії негативному впливу дезінформації на українські вибори, з метою підтримки виборчої реформи в Україні та підвищення участі жінок у виборах", - сказала Фріланд.
Про які саме ініціативи йдеться Фріланд не уточнила. Додамо, що раніше Канада оголосила, що виділить 24 млн доларів на підтримку виборчої реформи, спостереження за виборами, гендерної рівності та інклюзивного урядування в Україні.
Нагадаємо, кілька тижнів тому в Україну прибула делегація з Канади для спостереження за виборчим процесом.