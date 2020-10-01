Канада виділить Україні 4 млн доларів на підтримку безпеки і оборони

Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)

Міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив, що уряду виділити додаткові 4,3 млн канадських доларів на підтримку сектору безпеки і оборони України. Про це він повідомив під час телефонної розмови з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Міністри відзначили зразкову взаємодію України та Канади у сфері безпеки. Кулеба подякував Шампаню за активну участь канадських військових в операції Unifier і важливий внесок Збройних сил Канади у зміцнення безпеки України у взаємодії з ЗСУ.

Крім того, Кулеба повідомив про ситуацію з безпекою на Донбасі і про інтенсивні зусилля України з політико-дипломатичного врегулювання в нормандському форматі і на консультаціях у Мінську.

У свою чергу, Шампань запевнив, що Канада повністю підтримує зусилля України. Кулеба в черговий раз підкреслив критичну важливість збереження стійкої безпеки передумов для прогресу на шляху мирного врегулювання.

Також глава українського відомства повідомив про завершальну стадію формування делегації для переговорів по розширенню дії Угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою.

Міністри обговорили поглиблення економічного співробітництва і продовження діалогу щодо лібералізації візового режиму, а також подальше впровадження реформ, спрямованих на розвиток української економіки та інтеграцію України в ЄС і НАТО.

Також Кулеба і Шампань обговорили подальшу координацію дій перед наступним етапом переговорів з Іраном про компенсації за катастрофу літака МАУ.

Також канадський міністр висловив співчуття міністру, всім рідним і близьким загиблих у трагічній катастрофі військового літака Ан-26 в Харківській області.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський і прем'єр Канади Джастін Трюдо обговорили безвіз для українців і ситуацію на Донбасі.