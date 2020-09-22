Зеленський і Трюдо обговорили безвіз для українців і ситуацію на Донбасі

Фото: Володимир Зеленський і Джастін Трюдо (president.gov.ua)

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. У ході бесіди сторони обговорили лібералізацію безвізу для українців, ситуацію на Донбасі і в Білорусі.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Трюдо висловився за усунення штучних перешкод на шляху розвитку міжнародної торгівлі для підтримки національних економік, ослаблених пандемією, а також забезпечення доступу всіх країн до необхідних медичних товарів.

Зеленський заявив про зацікавленість української сторони у поступовій лібералізації Канадою візового режиму для українців.

"Лібералізація Канадою візового режиму для Української залишається незмінно актуальним питанням для мене. Сподіваюся, нам вдасться зрушити цей процес і досягти спрощення для українців, які подорожують до Канади", - зазначив він.

Також український президент розповів про ситуацію на Донбасі і послідовних кроках України до мирного врегулювання.

"Досягнення миру в Донбасі залишається ключовим пріоритетом для мене. Дякуємо за рішучу підтримку Канадою суверенітету і територіальної цілісності нашої держави", - сказав він.

Також Зеленський і Трюдо обговорили хід реформ в Україні. Прем'єр-міністр Канади назвав мужніми кроки Зеленського в напрямку реформування України і висловив підтримку.

Нагадаємо, у вересні 2019 року уряд України подав програму спрощення візового режиму з багатьма країнами світу, серед яких і з Канадою.

Крім того, Зеленський попросив Трюдо прискорити процес безвізу з Канадою.