Канада усилила санкции против иранских чиновников и компаний из-за поставок в РФ дронов

Министр иностранных дел Мелани Жоли объявила о введении дополнительных санкции в отношении иранских чиновников и компаний за причастность к нарушению прав человека и действиях, угрожающих международному миру и безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Канады.

Ограничения применяются против 4 человек и 5 дополнительных иранских организаций. В список вошли:

Мортеза Талаеи, второй бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и бывший командующий правоохранительными органами Тегерана;

Али Ганааткар Мавардиани, старший судья, прокурор и следователь режима, который работал в тюремном суде Эвин до того, как был назначен главой Окружной прокуратуры 24 (по борьбе с наркотиками) в Тегеране;

Хасан Карами, командующий специальными подразделениями правоохранительных органов Исламской Республики;

Safiran Airport Services, иранская коммерческая и грузовая авиакомпания, которая координировала полеты российских военных между Ираном и Россией, через которые иранский режим переправлял смертоносные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) иранского производства ;

; Baharestan Kish Company, дочерняя компания Кооперативного фонда КСИР, которая заключила соглашения с мобилизационными силами сопротивления Басидж и КСИР о предоставлении исследовательских услуг в технологическом секторе, включая разработку БПЛА серии Shahed ;

; Информационное агентство Javan, информационное бюро кооперативного фонда Basij, которое распространяет антисемитские сообщения и пропаганду иранского режима.

Отмечается, что эти ограничительные меры являются "последним примером реакции Канады на гнусное поведение иранского режима" как в своей стране, так и за рубежом.

"Канада будет продолжать работать со своими международными партнерами, чтобы противостоять дестабилизирующим действиям режима и усиливать мужественные голоса иранцев, которые отказываются молчать", - указывается в релизе.

Перед этим, 14 ноября, Канада объявила Исламскую Республику Иран режимом, причастным к терроризму и систематическим и грубым нарушениям прав человека, в результате чего десятки тысяч высокопоставленных чиновников, в том числе многие члены КСИР, теперь не въездные в Канаду.

На сегодняшний день Канада ввела санкции в отношении 99 физических лиц и 181 иранской организации, включая КСИР и его оперативников.