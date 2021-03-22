Канада ввела санкції проти китайських чиновників

Уряд Канади ввело санкції за порушення прав уйгурів в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР) Китаю. У санкційний список потрапили чотири китайських чиновники і одна організація.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Канади .

"Сьогодні Канада оголошує про введення санкцій проти чотирьох чиновників і однієї юридичної особи відповідно до положень про спеціальні економічні заходи за їх участь в грубих і систематичних порушеннях прав людини в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що санкції вводяться в координації з Європейським союзом, Сполученими Штатами і Великобританією.

"Канада буде продовжувати закликати КНР дотримуватися основні права людини і надавати повноцінний безперешкодний доступ до СУАР, щоб неупереджені експерти могли спостерігати за ситуацією і повідомляти про неї з перших вуст", - йдеться в повідомленні.