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Канада ввела новые санкции против РФ: под ограничениями оборонные заводы и помощник Путина

Архивное фото: министр иностранных дел Канады Мелани Жоли (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Канада сегодня, 23 февраля, ввела новые санкции против России. Под ограничения попал ряд оборонных заводов, морской порт и помощник диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МИД Канады.

Канада вводит дополнительные санкции в отношении 10 физических и 153 юридических лиц. Отмечается, что эти санкции сосредоточены на отраслях, которые влияют на способность российского правительства продолжать незаконное и неоправданное вторжение в Украину.

Также эти санкции направлены против физических и юридических лиц, которые поддерживают российскую армию с помощью финансов, логистики и уклонения от санкций. Среди перечисленных лиц - помощник Владимира Путина, а также высокопоставленные чиновники частных и государственных компаний, зарегистрированных в России и на Кипре. 

Большинство предприятий, попавших под санкции, являются частью российского военно-промышленного комплекса, предоставляя Министерству обороны России исследования и разработки, производство, ремонт и другие товары и услуги.

Кто конкретно попал под ограничение:

  • гендиректор "Военторга" Владимир Павлов;
  • помощник диктатора Игорь Левитин;
  • братья Сергей и Николай Саркисовы.

Канада ввела ограничения против оборонных предприятий

Под ограничения попали:

  • "Информационные спутниковые системы имени Решетнева";
  • Авиакомплекс Ильюшина;
  • "АльфаСтрахование";
  • Новороссийский морской порт;
  • "Военторг";
  • Парк культуры и отдыха ВС РФ;
  • корпорация "Вымпел";
  • "Русские Вертолетные Системы";
  • Завод "Красное Знамя";
  • Ярославский судостроительный завод;
  • АО "Тульский патронный завод";
  • "Алмаз-Антей".

Ужесточение санкций против России

Соединенные Штаты Америки сегодня, 23 февраля, ввели масштабный пакет санкций против России за ее военную агрессию в Украине. Под ограничения попали сотни юридических лиц.

Также Европейский союз в рамках 13-го пакета санкций против России ввел ограничения по ряду губернаторов, "чиновников" на оккупированных территориях и представителей КНДР.

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