Канада ввела новые санкции против РФ: под ограничениями оборонные заводы и помощник Путина

Канада вводит дополнительные санкции в отношении 10 физических и 153 юридических лиц. Отмечается, что эти санкции сосредоточены на отраслях, которые влияют на способность российского правительства продолжать незаконное и неоправданное вторжение в Украину.

Также эти санкции направлены против физических и юридических лиц, которые поддерживают российскую армию с помощью финансов, логистики и уклонения от санкций. Среди перечисленных лиц - помощник Владимира Путина, а также высокопоставленные чиновники частных и государственных компаний, зарегистрированных в России и на Кипре.

Большинство предприятий, попавших под санкции, являются частью российского военно-промышленного комплекса, предоставляя Министерству обороны России исследования и разработки, производство, ремонт и другие товары и услуги.

Кто конкретно попал под ограничение:

гендиректор "Военторга" Владимир Павлов;

помощник диктатора Игорь Левитин;

братья Сергей и Николай Саркисовы.

Канада ввела ограничения против оборонных предприятий

Под ограничения попали:

"Информационные спутниковые системы имени Решетнева";

Авиакомплекс Ильюшина;

"АльфаСтрахование";

Новороссийский морской порт;

"Военторг";

Парк культуры и отдыха ВС РФ;

корпорация "Вымпел";

"Русские Вертолетные Системы";

Завод "Красное Знамя";

Ярославский судостроительный завод;

АО "Тульский патронный завод";

"Алмаз-Антей".

Ужесточение санкций против России

Соединенные Штаты Америки сегодня, 23 февраля, ввели масштабный пакет санкций против России за ее военную агрессию в Украине. Под ограничения попали сотни юридических лиц.

Также Европейский союз в рамках 13-го пакета санкций против России ввел ограничения по ряду губернаторов, "чиновников" на оккупированных территориях и представителей КНДР.